Получил ранение, но вернулся на фронт: на войне погиб украинский пловец-рекордсмен

Спортсмен пошел защищать родину по собственному желанию

На войне погиб главный тренер киевской команды Mafia Swim Team, ультрапловец, чемпион, рекордсмен Михаил Кобыжча. Ранее украинский спортсмен Андрей "Козак" Косяк отдал жизнь, защищая Бахмут.

О смерти героя сообщает сайт "Ангелы спорта". Родом спортсмен был из Курахово (Донецкая область).

В школьные годы Михаил профессионально занимался плаванием, являлся кандидатом в мастера спорта. После 11 класса следующие 8 лет занимался современным пятиборьем, стал мастером спорта в этом виде. Последние три года Кобыжча занимался плаванием на открытой воде на длинные дистанции. Он является победителем первого пентамарафона на 50 км от Вознесенска до Новой Одессы по реке Южный Буг с результатом: 14:24:14, а также золотым медалистом заплыва на 33 км с результатом: 7 часов 28 минут.

Михаил пошел защищать страну по собственному желанию. Летом пловец получил ранение, однако после лечения вернулся на фронт. В декабре ему исполнилось 37 лет.

Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по фри-файту Андрей Храпанов. На этом направлении российские оккупанты убили активиста Революции Достоинства Олега Юрченко.