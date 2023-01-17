"Казак" защищал город-крепость Бахмут: на фронте погиб украинский дзюдоист

Спортсмен пошел на фронт добровольцем

Украинский дзюдоист Андрей "Козак" Косяк погиб 15 января вместе с 18-летним Тарасом Стаховым, который являлся чемпионом и призером областных соревнований по карате, призером всеукраинских соревнований и обладателем черного пояса.

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины в Facebook. По информации источника, спортсмен, который являлся кандидатом в мастера спорта по дзюдо, был добровольцем и служил в подразделении "Хартия" по позывным "Казак". Герой оборонял одну из самых горячих точек на фронте — Бахмут (Донецкая область).

"Андрей имел звание КМС по дзюдо. 1 января ему исполнилось 52 года. Он был добровольцем, служил в подразделении "Хартия", имел позывной "Казак", защищал город-крепость Бахмут. Светлая память Герою, Воину, украинскому спортсмену", — гласит сообщение Комитета.

Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по фри-файту Андрей Храпанов. Смерть нашла защитника Украины на Рождество, 7 января. Кроме того, на этом направлении российские оккупанты убили активиста Революции Достоинства Олега Юрченко.