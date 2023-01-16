Ультрас "Динамо" погиб в контактном бою с врагом

Артем Новиков был разведчиком-пулеметчиком

Еще одно трагическое известие пришло из передовой, где продолжаются жестокие бои за независимость нашего государства. Фанатское движение киевского "Динамо" понесло непоправимую потерю – в бою за Украину, героически погиб Артем Новиков. Ранее враги убили тренера-реабилитолога "Динамо".

Как сообщается на официальной странице "Динамо" в Facebook, Новиков был разведчиком-пулеметчиком с позывным "Террор". Погиб во время выполнения боевого задания на одном из самых горячих направлений на востоке Украины в непосредственном контакте с врагом, забрав его с собой.

Прошлой осенью один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по прозвищу Регбист трагически погиб на фронте. Футболку с изображением Яловцова подарил боксер Денис Беринчик своему сопернику после боя в Лондоне.

Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.

Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев.