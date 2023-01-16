Ультрас "Динамо" загинув у контактному бою з ворогом

Артем Новіков був розвідником-кулеметником

Ще одна трагічна звістка прийшла з передової, де тривають жорстокі бої за незалежність нашої держави. Фанатський рух київського "Динамо" зазнав непоправної втрати – у бою за Україну, героїчно загинув Артем Новіков. Раніше вороги вбили тренера-реабілітолога "Динамо".

Як повідомляється на офіційній сторінці "Динамо" уFacebook, Новіков був розвідником-кулеметником із позивним "Терор". Загинув під час виконання бойового завдання на одному із найгарячіших напрямків на сході України у безпосередньому контакті з ворогом, забравши його із собою.

Минулої осені один із лідерів фанатського руху, уболівальник київського "Динамо", Максим Яловцов на прізвисько Регбіст трагічно загинув на фронті. Футболку із зображенням Яловцова подарував боксер Денис Берінчик своєму супернику після бою у Лондоні.

Раніше повідомлялося про загибель під Кремінною футболіста Олексія Биковського, який повертався до побратимів після успішного виконання бойового завдання.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув український силач Андрій Дмитрієв.