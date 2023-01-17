"Козак" захищав місто-фортецю Бахмут: на фронті загинув український дзюдоїст

Спортсмен пішов на фронт добровольцем

Український дзюдоїст Андрій "Козак" Косяк загинув 15 січня разом із 18-річним Тарасом Стаховим, який був чемпіоном та призером обласних змагань з карате, призером всеукраїнських змагань та володарем чорного поясу.

Про це повідомляє Спортивний комітет України у Facebook. За інформацією джерела, спортсмен, який був кандидатом у майстри спорту з дзюдо, був добровольцем і служив у підрозділі "Хартія" з позивним "Козак". Герой обороняв одну з найгарячіших точок на фронті — Бахмут (Донецька область).

"Андрій мав звання КМС з дзюдо. 1 січня йому виповнилося 52 роки. Він був добровольцем, служив у підрозділі "Хартія", мав позивний "Козак", захищав місто-фортецю Бахмут. Світла пам’ять Герою, Воїну, українському спортсмену", — йдеться у повідомленні Комітету.

Раніше повідомлялося, що в боях під Бахмутом загинув майстер спорту України з фрі-файту Андрій Храпанов. Смерть знайшла захисника України на Різдво, 7 січня. Крім того, на цьому напрямі російські окупанти вбили активіста Революції Гідності Олега Юрченка.