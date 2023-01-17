Не дожив до дня народження кілька днів: на війні в Україні загинув 18-річний герой

З першого дня російського вторгнення хлопець активно включився у роботу Прикарпатського штабу оборони

Кровопролитна повномасштабна війна забирає життя молодих героїв, які без роздумів, сумнівів та страху стали на захист своєї батьківщини від російських окупантів. Стало відомо про смерть 18-річного військового Тараса Стахіва, який загинув у бою за Україну.

Хлопець прийняв рішення брати участь у звільненні своєї країни від загарбників із перших днів російського вторгнення. Він активно долучився до роботи штабу оборони Прикарпаття, а восени вирушив на фронт. Про це повідомляє видання Varta1.

Тарас Стахів народився 18 січня 2004 року. Він є випускником Ліцею №1 Івано-Франківського міського. 2021 року хлопець вступив до ВНЗ, проте з початком війни пішов захищати батьківщину.

На сторінці "ГО "Незламна Нація"" у Facebook зазначили, що Стахів приєднався до них за кілька днів до початку повномасштабної війни в Україні. Він дуже хотів взяти участь у військово-історичній реконструкції, активно готувався до неї, але зробити цього не сталося через російське вторгнення.

15 січня стало відомо про смерть Тараса на війні. До свого 19-річчя хлопець не дожив усього три дні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в бою російськими загарбниками неподалік Макіївки загинув 36-річний Іван Добродій. Чоловік не дожив до своєї відпустки лише кілька днів.