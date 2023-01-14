Завжди приходив на допомогу: у боях на Донеччині загинув сомельє з Івано-Франківська

Військовослужбовець загинув у Донецькій області від вибуху гранати

Повномасштабне вторгнення росії в Україну продовжує забирати життя українських героїв. Так у боях проти загарбників загинув 35-річний військовослужбовець з Івано-Франківська Григорій Мороз.

Як повідомила пресслужба мережі магазинів WINETIME, де військовослужбовець останні 2,5 роки працював сомельє, він загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині.

"Його любили колеги та гості, він був другом і справжнім експертом винного світу. Він завжди приходив на допомогу, був відповідальною, щирою і чуйною людиною. І коли отримав повістку — теж поставився до цього відповідально — знав, заради кого боротиметься", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мороз перед відправкою на фронт пройшов навчання у Великій Британії і став артилеристом.

У ЗСУ чоловік потрапив у липні та служив у 95 окремій десантно-штурмовій бригаді. Під час штурму окупантами позицій ЗСУ в одному з міст Донецької області він отримав тяжке поранення від вибуху гранати, а згодом помер.

За даними "Галка", о 17:00 15 січня в Будинку скорботи на вулиці Ребета пройде панахида, похорон відбудеться 16 січня об 11:00.

Як повідомлялося раніше, напередодні стало відомо, що в боях під Бахмутом загинув ще один вихідець із Прикарпаття, 24-річний Дмитро Дутка.