"Не маємо права забути їхні імена": у боях за Україну загинули батько та син

Війна продовжує забирати життя українців

Російське вторгнення в Україну вже забрало життя безлічі героїв і мало не щодня надходять новини про нові смерті. Так у боях проти окупантів свої життя віддали батько та син із міста Новомосковськ, що на Дніпропетровщині.

Як повідомив у своєму Facebook міський голова Новомосковська Сергій Резник, молодший сержант Петро Володимирович Підкевич загинув у боях за Бахмут 1 січня.

Його син Андрій Підкевич пішов на фронт у перші дні війни та брав участь у боях у Херсонській області, де отримав смертельне поранення місяцем раніше.

"Батько і син віддали своє життя заради України. Ми не маємо права забути їхні імена", — написав Резник.

Як повідомлялося раніше, напередодні стало відомо про те, що під Бахмутом загинув відомий український силач Андрій Дмитрієв. Він був майстром спорту, багаторазовим призером чемпіонатів України, а також очолював сумський осередок Федерації стронгмена.

Крім того, ми повідомляли про те, що там же нещодавно загинув давній уболівальник "Динамо" Олег Лебедєв, який не пропустив практично жодної гри улюбленого клубу.