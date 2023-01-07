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"Не маємо права забути їхні імена": у боях за Україну загинули батько та син

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Петро та Андрій Підкевичі Новина оновлена 07 січня 2023, 16:34
Петро та Андрій Підкевичі

Війна продовжує забирати життя українців

Російське вторгнення в Україну вже забрало життя безлічі героїв і мало не щодня надходять новини про нові смерті. Так у боях проти окупантів свої життя віддали батько та син із міста Новомосковськ, що на Дніпропетровщині.

Як повідомив у своєму Facebook міський голова Новомосковська Сергій Резник, молодший сержант Петро Володимирович Підкевич загинув у боях за Бахмут 1 січня.

Його син Андрій Підкевич пішов на фронт у перші дні війни та брав участь у боях у Херсонській області, де отримав смертельне поранення місяцем раніше.

"Батько і син віддали своє життя заради України. Ми не маємо права забути їхні імена", — написав Резник.

Як повідомлялося раніше, напередодні стало відомо про те, що під Бахмутом загинув відомий український силач Андрій Дмитрієв. Він був майстром спорту, багаторазовим призером чемпіонатів України, а також очолював сумський осередок Федерації стронгмена.

Крім того, ми повідомляли про те, що там же нещодавно загинув давній уболівальник "Динамо" Олег Лебедєв, який не пропустив практично жодної гри улюбленого клубу.

Теги:
#Війна #Новомосковськ #Герої #Бахмут