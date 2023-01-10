Навічно залишиться 24-річним: у бою під Бахмутом загинув Герой-прикарпатець

Без сина залишились батьки, без чоловіка — молода дружина

В районі Бахмута, Соледара Донецької області та Білогорівки на Луганщині тривають жорстокі бої з російськими окупантами. Українські герої щодня знищують сотні ворогів, але також зазнають безповоротних втрат. В понеділок, 9 січня, у бою біля села Григорівка Бахмутського району загинув 24-річний Дмитро Дутка з Прикарпаття.

Про смерть молодого солдата повідомив мер Надвірної Зіновій Андрійович на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що жорстока й нещадна війна забирає українських синів, залишаючи по собі поламані людські долі, і розповів, що Дмитро народився 27 квітня 1999 і був жителем села Лісна Велесниця Парищенського старостинського округу.

"Схиляю голову перед близькими та рідними батьками, дружиною захисника в пошані до подвигу нашого Героя, адже жодні слова не зможуть вгамувати цей біль втрати. Без сина залишились батьки, без чоловіка — дружина, без брата та друга – рідні, — написав міський голова. — Кожного дня ми повинні згадувати та пам’ятати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою СВОБОДУ. Щодня робити усе, щоб ці жертви не були марними!"

Сайт "Телеграф" приєднується до слів скорботи рідним та близьким Героя, розділяє їхню біль і схиляє голову в глибокій пошані та молитві.

Нагадаємо, ми писали про тернополянина Віталя Коваля, котрий також загинув в одній з найгарячіших точок лінії фронту на Донбасі: за мить до смерті на Герой встиг попрощатися з матір'ю.