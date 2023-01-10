Знищувати ворога малими групами: під Бахмутом четверо бійців ЗСУ ліквідували 15 загарбників

Дії українських воїнів ще раз підтвердили, що важливо воювати вмінням, а не кількістю

Під час боїв за Бахмут, який путінські найманці та зеки не можуть захопити вже кілька місяців, четверо бійців Сил спеціальних операцій Збройних сил України атакували позиції російських окупантів. І навіть знищили при цьому 15 військових ворога.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український журналіст, головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

"Дуже повчальний бій провела тактична група "Адам". Завдяки плануванню та управлінню якістю чотири (4) бійці Сил спеціальних операцій атакували позиції росіян під Бахмутом і знищили 15 ворожих солдатів ", — пише Бутусов.

Ще шестеро росіян, яким удалося вижити, під час зачистки території потрапили в полон.

"Результати операції зафіксовані на відео. Хотілося б, щоб такі бої ставали прикладом вдалої тактики малих груп у сучасній війні та такий досвід системно впроваджувався у військах ", – додав Бутусов.

У коментарях українці дякують нашим воїнам за чудово виконану роботу, а також зазначають, що таку тактику – знищення ворога невеликими групами – пропонував військовий експерт Glen Grant. І, схоже, керівництво ЗСУ почало до нього прислухатися.

Нагадаємо, що роботу Сил оборони, яка завдає ворогові численних втрат під Бахмутом, зазначив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, окупанти змушені вже півроку постійно переносити дату захоплення всього Донбасу.