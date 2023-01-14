Всегда приходил на помощь: в боях на Донетчине погиб сомелье из Ивано-Франковска

Военнослужащий погиб в Донецкой области от взрыва гранаты

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжает забирать жизни украинских героев. Так в боях против захватчиков погиб 35-летний военнослужащий из Ивано-Франковска Григорий Мороз.

Как сообщила пресс-служба сети магазинов WINETIME, где военнослужащий последние 2,5 года работал сомелье, он погиб выполняя боевое задание в Донецкой области.

"Его обожали коллеги и гости, он был другом и настоящим экспертом винного мира. Он всегда приходил на помощь, был ответственным, искренним и отзывчивым человеком. И когда получил повестку — тоже отнесся к этому ответственно — знал, ради кого будет бороться", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мороз перед отправкой на фронт прошел обучение в Великобритании и стал артиллеристом.

В ВСУ мужчина попал в июле и служил в 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде. Во время штурма оккупантами позиций ВСУ в одном из городов Донецкой области он получил тяжелое ранение от взрыва гранаты, а позже из-за этого скончался.

По данным "Галка", в 17:00 15 января в Доме скорби на улице Ребета пройдет панихида, похороны состоятся 16 января в 11:00.

Как сообщалось ранее, накануне стало известно, что в боях под Бахмутом погиб еще один выходец из Прикарпатья, 24-летний Дмитрий Дутка.