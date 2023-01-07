"Не имеем права забыть их имена": в боях за Украину погибли отец и сын

Война продолжает забирать жизни украинцев

Российское вторжение в Украину уже забрало жизни множества героев и чуть ли не каждый день поступают новости о новых смертях. Так в боях против оккупантов свои жизни отдали отец и сын из города Новомосковск, что в Днепропетровской области.

Как сообщил в своем Facebook городской глава Новомосковска Сергей Резник, младший сержант Петр Владимирович Пидкевич погиб в боях за Бахмут 1 января.

Его сын Андрей Пидкевич пошел на фронт в первые дни войны и участвовал в боях в Херсонской области, где получил смертельное ранение месяцем ранее.

"Отец и сын отдали свою жизнь ради Украины. Мы не имеем права забыть их имена", — написал Резник.

Как сообщалось ранее, накануне стало известно о том, что под Бахмутом погиб известный украинский силач Андрей Дмитриев. Он был мастером спорта, многократным призером чемпионатов Украины, а также возглавлял сумскую ячейку Федерации стронгмена.

Кроме того, мы сообщали о том, что там же недавно погиб давний болельщик "Динамо" Олег Лебедев, который не пропустил практически ни одной игры любимого клуба.