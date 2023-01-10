Навечно останется 24-летним: в бою под Бахмутом погиб Герой-прикарпатец

Без сына остались родители, без мужа – молодая жена

В районе Бахмута, Соледара Донецкой области и Белогоровки на Луганщине продолжаются жестокие бои с российскими оккупантами. Украинские герои ежедневно уничтожают сотни врагов, но также несут безвозвратные потери. В понедельник, 9 января, в бою у села Григорьевка Бахмутского района погиб 24-летний Дмитрий Дутка с Прикарпатья.

О смерти молодого солдата сообщил мэр Надвирной Зиновий Андрийович на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что жестокая и беспощадная война забирает украинских сыновей, оставляя после себя поломанные человеческие судьбы, и рассказал, что Дмитрий родился 27 апреля 1999 года и был жителем села Лесная Велесница Парищенкого старостинского округа.

"Склоняю голову перед близкими и родными, родителями, женой защитника в почтении к подвигу нашего Героя, ведь никакие слова не смогут унять эту боль потери. Без сына остались родители, без мужа — жена, без брата и друга — родные, — написал городской голова. — Каждый день мы должны вспоминать и помнить о цене, которую заплатил и продолжает платить наш народ за свою СВОБОДУ. Каждый день делать все, чтобы эти жертвы не были напрасными!"

Сайт "Телеграф" присоединяется к словам скорби родным и близким Героя, разделяет их боль и склоняет голову в глубоком уважении и молитве.

Напомним, мы писали о жителе Тернополя Виталии Ковале, также погибшем в одной из самых горячих точек на линии фронта на Донбассе: за мгновение до смерти Герой успел поститься с матерью.