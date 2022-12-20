"Люблю, целую, обнимаю": за мгновение до смерти на Донбассе Герой успел попрощаться с матерью

Украина для парня всегда была всем, однако не все знали, что он пошел в армию

Война с российским агрессором продолжает уносить жизни лучших сыновей и дочерей Украины. Во вторник, 20 декабря, в Тернополе попрощались с 26-летним Виталием Ковалем, погибшим в одной из самых горячих точек в Донецкой области при выполнении боевого задания. Панихида по погибшему Герою прошла днем ранее в Доме скорби.

Как сообщает "Крымский бандеровец" в Facebook, парень в последний раз написал маме СМС вечером 24 ноября: "У нас очень все плохо, много 200 и 300. Люблю, целую, обнимаю". Тогда сын так простился с самым дорогим человеком.

Виталий был добрым, общительным и совершенно неконфликтным юношей. Украина для него всегда была всем, однако даже в школе не все знали, что он пошел в армию.

С 28 ноября он официально находился в списках пропавших без вести, однако все близкие верили в чудо. Но известие, что единственного сына больше нет, разделило жизнь матери на "до" и "после". Вера в чудо разбилась на мелкие осколки…

Сергей Надал в Facebook

Коваль Виталий Владимирович родился 25 октября 1996 г. Окончил школу №9 и Тернопольское высшее профессиональное училище технологий и дизайна. Ездил на заработки в Киев и Польшу. Во второй день начала полномасштабного вторжения россии в Украину стал в защиту родной земли. Добровольцем пошел в ряды терробороны. Первое время охранял стратегические объекты в Тернополе, а с 30 марта официально подписал контракт, рассказала мама воина Надежда Михайловна.

26 июня Виталий уехал в отдельный отряд специального назначения (полк) "Азов", куда как раз набирали на учебу. Мать только знала приблизительное направление, где находится сын. В видео на YouTube и Facebook мама не раз встречала своего сына — то на Днепропетровщине, то на Харьковщине. Когда пыталась поподробнее расспросить, Виталий переводил разговор на другую тему, мол, не может рассказать все подробности. Но он гордился, что из полусотни кандидатов отобрали всего 18 человек, и он был среди избранных.

В последний раз мать видела сына в августе — тогда он три дня побыл дома в коротком отпуске.

Сергей Надал в Facebook

Виталий Коваль был оператором 4-го противотанкового отделения 1-го штурмового батальона в/ч А 4638. Матери еще 25 ноября сказали побратимы, что ее сына нет в живых. Он погиб, когда доставлял патроны своим и их накрыли танковым огнем… С 28 ноября воин официально находился в списках пропавших без вести, но его тело находилось на территории, откуда забрать его не могли. Тело Виталия вернули недавно во время обмена.

Виталик был единственным сыном, и мама сама его воспитывала. "Вы понимаете, что он был для меня всем..." — мама долго плачет и не может удержаться...

Сергей Надал в Facebook

О погибшем Герое говорят, что он был золотым ребенком. В школе мама слышала о нем только хорошие отзывы, да и при жизни ей никто худого слова не сказал о сыне. Всем помогал, был безотказным.

Парень рос без родного отца, но у мамы появился мужчина, всегда считавший Виталика сыном. Пан Орест сейчас тоже защищает нашу землю от врага, и его ненадолго отпустили, чтобы попрощался с Виталием. Орест остался единственной поддержкой у матери Героя, которая борется с тяжелым недугом.

Сайт "Телеграф" присоединяется к словам скорби родным и близким Героя, разделяет их боль и склоняет голову в глубоком уважении и молитве.

Напомним, мы ранее рассказывали, что под Бахмутом погиб военный из села Сенеч в Прикарпатье, 20-летний Марьян Сердюк.