Спасал раненых и попал под обстрел: младшего сержанта Гудыменко наградили за мужество

Награды вручили после проявления героизма в Харьковской области

Младший сержант Юрий Гудыменко получил орден "За мужество" ІІІ степени и почетный нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженными силами Украины "Стальной крест", — их вручил командующий Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра.

27 июня враг атаковал село Дементиевка Харьковской области, которое на тот момент уже находилось в полуокружении, единственная дорога к нему простреливалась россиянами.

Именно в это время младший сержант Юрий Гудыменко вместе с саперами-побратимами выполняли боевое задание по минированию подходов к селу. После начала артобстрела саперная группа присоединилась к эвакуации раненых. Во время одной из эвакуаций вражеская минометная мина разорвалась рядом с группой бойцов, среди которых был Юрий Гудыменко.

Юрий получил тяжелые ранения. Один из его собратьев-саперов погиб на месте, а другой, его младший брат, помог Юрию добраться до точки эвакуации и этим спас ему жизнь. Юрий перенес более 10 операций и до сих пор восстанавливается после ранения.

Все три сапера, участвовавших в этом бою, были представлены к наградам.

Сам Гудыменко посвятил свои награды павшим собратьям своего саперного взвода.

Генерал-майор Игорь Танцура с шевроном Енотов (саперы 130 БТРО)

Как сообщал "Телеграф", ранее орден "За мужество" получила известная парамедикиня с "Азовстали" Екатерина "Пташка" Полищук.