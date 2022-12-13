Рятував поранених і потрапив під обстріл: молодшого сержанта Гудименка нагородили за мужність

Нагороди вручили після прояву героїзму на Харківщині

Молодший сержант Юрій Гудименко отримав орден "За мужність" ІІІ ступеня та почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних сил України "Сталевий хрест", — їх вручив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра.

27 червня ворог атакував село Дементіївка Харківської області, яке на той момент вже перебувало у напів-оточенні, єдина дорога до нього прострілювалась росіянами.

Саме в цей час молодший сержант Юрій Гудименко разом з саперами-побратимами виконували бойове завдання по мінуванню підходів до села. Після початку артобстрілу саперна група долучилася до евакуації поранених. Під час однієї з евакуацій ворожа мінометна міна вибухнула поряд з групою бійців, серед яких був Юрій Гудименко.

Юрій отримав важкі поранення. Один з його побратимів-саперів загинув на місці, а інший, його молодший брат, допоміг Юрію дістатися точки евакуації і цим врятував йому життя. Юрій переніс більше 10 операцій, він досі відновлюється після поранення.

Всіх трьох саперів, які брали участь у цьому бою, було представлено до нагород.

Сам Гудименко присвятив свої нагороди полеглим побратимам свого саперного взводу.

Генерал-майор Ігор Танцюра з шевроном Єнотів (сапери 130 БТРО)

Як повідомляв "Телеграф", раніше орден "За мужність" отримала відома парамедикиня з "Азовсталі" Катерина "Пташка" Поліщук.