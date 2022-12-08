Блогер, письменник, один із засновників "Демсокири" Юрій Гудименко оголосив збір коштів на одяг для дійсно незламних — бійців ЗСУ

Коли ти поранений, з тебе зрізають одяг ножицями Есмарха.

Коли ти поранений, ти залишаєшся голим на операційному столі.

А коли ти повертаєшся з операційного столу в палату, то цілком вірогідно, що звичайний одяг тобі вже не підходить.

Тому що вдягати звичні штани через ногу, розірвану уламками, нестерпно боляче. Як і натягувати футболку через руку, зібрану хірургами зі шматків м‘яса та кісток.

А тобі хочеться вдягнути щось. Хочеться бути вдягненим нормально, бо одяг – це захищенність. Одяг – це тепло, якого зараз не вистачає у шпиталях. Одяг – це відчувати себе не пацієнтом, не хворим, не калікою, а людиною. Як було до поранення і як буде після.

Я зіткнувся з цим ще влітку. І вихід підказали волонтери, які принесли у шпиталь шорти на липучках. Тоді я став думати про те, скільки поранених потребує такого одягу. А після того – що з цим можна зробити.

Через одного з хірургів я вийшов на бійця моєї ж бригади, людину з ніжним позивним "Сатана", за сумісництвом – модельєра і власника креативного бренду одягу POHUY (Валерій Залужний, наскільки я знаю, теж з числа поціновувачів цього бренду).

Я запропонував зробити колаборацію: випустити лінію одягу для поранених, але незламних бійців. Satana (до речі, треба дізнатись, як тебе насправді звуть) радо погодився і запустив процес. Це було два місяці тому. І сьогодні ми презентуємо результат.

Проєкт "Незламним POHUY" – це якісний одяг на липучках, який пораненим бійцям набагато легше вдягати на себе. І це волонтерський проєкт: ви можете сплатити комплект одягу (штани + футболка) на сайті та "підвісити" його, як каву у ресторані. Тоді цей комплект буде відправлено у шпиталі й профільні медичні заклади, де лікуються бійці ЗСУ, і передано тим, хто потребує. А потребують тисячі людей.

Це все. Все дуже просто.

Отже, якщо ви хочете допомогти пораненим, зайдіть на сайт бренду, оберіть комплект одягу "Незламним POHUY", перейдіть до сплати, напишіть у примітках слово "Дякую" (це важливо!) і оплатіть його. Бренд виготовить комплект, та його буде передано у шпиталь з пріоритетом на бійців, яких було поранено у кінцівки і бійців з ампутаціями.

Або просто закиньте будь-яку суму на банку Monobank, всі гроші з якої підуть на виготовлення цього одягу для незламних бійців. Або замовте собі такий комплект і самостійно передайте тим, кому потрібно.

Вартість одного комплекту (футболка і штани) – 1600 гривень (44 долари). Одяг я випробував на собі, як бачите. Свої гроші теж закинув на проєкт. Всі посилання – у першому коменті, бо Facebook занижує пости із посиланнями.

Буду вдячний за репост. І за те, що ви допоможете проєкту. Повірте, ми з вами зможемо зробити життя незламних – справжніх незламних – трохи легшим.

Отже, 3… 2… 1… Поїхали!

Фото: Настя Телікова

UPD: проміжні результати – ми з вами за пів години зібрали 100 000 гривень на банці і поклали сайт бренду:) Працюємо над його поверненням у світ живих;) Ви неймовірні! — написав Юрій Гудименко.