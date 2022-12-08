Блогер, писатель, один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко объявил сбор средств на одежду для действительно несгибаемых — бойцов ЗСУ

Когда ты ранен, с тебя срезают одежду ножницами Эсмарха.

Когда ты ранен, ты остаешься голым на операционном столе.

А когда ты возвращаешься с операционного стола в палату, то вероятно, что обычная одежда тебе уже не подходит.

Потому что надевать привычные штаны через ногу, разорванную осколками, мучительно больно. Как и натягивать футболку через руку, собранную хирургами из кусков мяса и костей.

А тебе хочется надеть что-нибудь. Хочется быть одетым нормально, потому что одежда – это защищенность. Одежда – это тепло, которого сейчас не хватает в больницах. Одежда – это чувствовать себя не пациентом, не больным, не калекой, а человеком. Как было до ранения и как будет после.

Я столкнулся с этим еще летом. И выход подсказали волонтеры, принесшие в госпиталь шорты на липучках. Тогда я стал думать о том, сколько раненых нуждается в такой одежде. А после того, что с этим можно сделать.

Через одного из хирургов я вышел на бойца моей же бригады, человека с нежным позывным "Сатана", по совместительству – модельера и владельца креативного бренда одежды POHUY (Валерий Залужный, насколько я знаю, тоже из числа ценителей этого бренда).

Я предложил сделать коллаборацию: выпустить линию одежды для раненых, но несгибаемых бойцов. Satana (кстати, нужно узнать, как тебя действительно зовут) радостно согласился и запустил процесс. Это было два месяца назад. И сегодня мы представим результат.

Проект "Незламним POHUY" – это качественная одежда на липучках, которую раненым бойцам гораздо легче надевать на себя. И это волонтерский проект: вы можете оплатить комплект одежды (штаны + футболка) на сайте и "подвесить" его, как кофе в ресторане. Тогда этот комплект будет отправлен в госпитали и профильные медицинские учреждения, где лечатся бойцы ВСУ, и передан нуждающимся. А нуждаются тысячи людей.

Это все. Всё очень просто.

Итак, если вы хотите помочь раненым, зайдите на сайт бренда, выберите комплект одежды "Незламним POHUY", перейдите к оплате, напишите в примечаниях слово "Спасибо" (это важно!) и оплатите его. Бренд изготовит комплект, и он будет передан в госпиталь с приоритетом на бойцов, раненых в конечности и бойцов с ампутациями.

Или просто забросьте любую сумму на банку Monobank, все деньги из которой пойдут на изготовление этой одежды для несгибаемых бойцов. Или закажите себе такой комплект и самостоятельно передайте тем, кому нужно.

Стоимость одного комплекта (футболка и штаны) – 1600 гривен (44 доллара). Одежду я испытал на себе, как видите. Свои деньги тоже забросил на проект. Все ссылки – в первом комменте, потому что Facebook занижает посты со ссылками.

Буду благодарен за репост. И за то, что вы поможете проекту. Поверьте, мы с вами сможем сделать жизнь несгибаемых – настоящих несгибаемых – немного легче.

Итак, 3… 2… 1… Поехали!

Фото: Настя Теликова

UPD: промежуточные результаты – мы с вами за полчаса собрали 100 000 гривен на банке и положили сайт бренда:) Работаем над его возвращением в мир живых;) Вы невероятные! – написал Юрий Гудыменко.