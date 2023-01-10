Уничтожать врага малыми группами: под Бахмутом четверо бойцов ВСУ ликвидировали 15 захватчиков

Действия украинских воинов еще раз подтвердили, что важно воевать умением, а не количеством

Во время боев за Бахмут, который путинские наемники и зэки не могут захватить уже несколько месяцев, четверо бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины атаковали позиции российских оккупантов. И даже уничтожили при этом 15 военных врага.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист, главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

"Очень поучительный бой провела тактическая группа "Адам". Благодаря планированию и управлению качеством четыре (4) бойцы Сил специальных операций атаковали позиции русских под Бахмутом и уничтожили 15 вражеских солдат", — пишет Бутусов.

Еще шестеро россиян, которым удалось выжить, во время зачистки территории попали в плен.

"Результаты операции зафиксированы на видео. Хотелось бы, чтобы такие бои становились примером удачной тактики малых групп в современной войне и такой опыт системно внедрялся в войсках", – добавил Бутусов.

В комментариях украинцы благодаря наших воинов за отлично выполненную работу, а также отмечают, что подобную тактику – уничтожение врага небольшими группами – предлагал военный эксперт Glen Grant. И, похоже, руководство ВСУ начало к ней прислушиваться.

Напомним, что работу Сил обороны, наносящей врагу многочисленные потери под Бахмутом, отметил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты вынуждены уже полгода постоянно переносить дату захвата всего Донбасса.