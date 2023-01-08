"Иногда за одну ночь я выстреливал тысячу патронов": история бойца ВСУ о боях под Бахмутом потрясла сеть

Бойцам ВСУ приходится держать оборону в любых условиях

Украинские защитники на Бахмутском направлении уже в течение нескольких месяцев отражают постоянные атаки российских оккупантов и продолжают держать позиции несмотря на усталость, стресс и ранения.

Историей одного из бойцов, который оказался в одном из сел неподалеку от Бахмута, поделился журналист и военнослужащий Антон Филатов в своем Facebook.

"Мы вышли на позицию в октябре. Нас было восемь. Мы заняли точку в селе возле Бахмута, в котором на тот момент уже не было ни одного уцелевшего дома. У одной из таких мы сделали огневую позицию, на которой я непрерывно работал в течение 41 дня. Спали в погребе, одетые, не снимая обувь, натянув на себя два-три спальника.

Каждую ночь мы отбивали по два штурма россиян. Во время одного из штурмов мы обнулили восьмерых россиян, одного затрехсотили, а еще одного взяли в плен.

Это был 26-летний боец из центральной России. Одет он был в летние штаны, в которых было очень холодно, фиговый советский шлем, гражданскую куртку, которую он украл уже здесь, и качественный броник. В аптечке у него – всего два бинта и жгут. В карманах – иконка и фото жены. Документов у него с собой не было. Еды тоже. Он был очень голоден.

Он сказал, что живет в небольшой деревне, где мобилизуют абсолютно всех мужчин от 18 до 50 лет. Его три недели учили стрелять, а затем отправили на фронт. А уже здесь в первый же день его командиры выстроили всех прибывших перед собой и сказали идти на штурм.

Четыре бойца отказались и, как сказал пленник, этих отказников сразу расстреляли на глазах у всех. После этого никто уже не отказывался. Сам этот пленник попал в плен на следующий день после приезда на фронт. Также он добавил: если бы он в ходе атаки вернулся назад, его бы застрелили его же командиры.

Рядом с нами был разбомбленный дом, а в следующем за ним уже жили русские. Между нами было меньше ста метров. Саперы заминировали разделяющий нас участок. Но все равно, у врага была возможность обойти минное поле. В темное время суток я очень внимательно слушал все шорохи.

Однако вместе с моей были мужики, которые в прошлом работали минометчиками. И у них были большие проблемы со слухом. Поэтому я спал по три-четыре часа в сутки, потому что переживал, что ребята, которые со мной, просто не услышат, как к нам тихонько подползут.

Случалось, что со мной рядом были одни только пожилые мужики, которые не могли стрелять. Они заправляли патроны, а я менял автоматы и постоянно открывал огонь. Иногда за одну ночь я выстреливал тысячу патронов.

Однажды к нам привезли молодого парня из другой роты. Он простоял в патруле около получаса. Пацан был где-то в 20 см от меня. Его снял снайпер. Прям в голову. Я так и не успел с ним познакомиться.

По нам часто работали снайперы. Чтобы эвакуировать раненого, приходилось ждать темноту. Однако был огромный риск, чтобы раненый не истек кровью, пока ждет.

В течение 41 дня я получил две контузии. Когда я обратился в командование с просьбой эвакуироваться, мне сказали оставаться на позиции, потому что не хватало рук. Несколько дней я провалялся в погребе и ничего не мог делать. Постоянно болела голова и тошнило. Я принимал какие-то таблетки и постепенно восстановился. Уже на третий день после этого я постепенно начал что-то делать. Одно время я не слышал на левое ухо и у меня постоянно болели левая рука и нога.

В последние два дня у меня начала закипать психика. Мне казалось, что россияне сунутся прямо со всех сторон. Я решил себе, что в плен сдаваться не буду. На крайняк постоянно держал под рукой гранату.

Все эти 41 день я постоянно пытался чем-то заняться, чтобы лишнее не лезло в голову и не акцентироваться на напряжении: строил укрепление, копал, носил воду, еду, боекомплект…

Мы здесь поддерживаем друг друга как можем. Пытаемся отвлекаться какими-то разговорами, чтобы крыша не поехала. Мы пи**ц, как устали. Но у нас нет выбора. Мы стоим", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее корреспондент "Телеграфа" побывал в Бахмуте и показал, как выглядит этот город спустя месяцы постоянных обстрелов.