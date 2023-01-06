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Не город, а дымящие руины: фото Бахмута до и после обстрелов показали со спутника

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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В Maxar наглядно показали, как россия стирает с земли Бахмут Новость обновлена 06 января 2023, 07:37
В Maxar наглядно показали, как россия стирает с земли Бахмут. Фото Коллаж "Телеграфа"

Такие кадры ранят в самую душу

Многие в курсе, как тяжело в последние месяцы прифронтовому Бахмуту, который вынужден выживать под постоянными обстрелами и попытками штурма врага, однако мало кто представляет себе реальные масштабы катастрофы.

В компании Maxar опубликовали фото со спутника, где четко видно, как обустроенный городок просто равняют с землей.

Показали спутниковый снимок Бахмута по состоянию на 1 августа 2022 года, — тогда линия фронта была тоже не так далеко от города, однако там еще спокойно жили люди.

Бахмут до наступления и обстрелов россии со спутника Maxar август 2022

А вот как выглядел Бахмут по состоянию на 4 января 2023 года. Четко видно, что многие дома просто разрушены и стоят в дыму.

Бахмут после обстрелов россии со спутника Maxar январь 2023

Заметим, что на сегодня в Бахмуте осталось совсем мало людей, им приходится выживать без благ цивилизации, в подвалах, под постоянными обстрелами.

Ранее мы публиковали репортаж, как люди встречали 2023 год в Бахмуте и ютились в "пунктах несокрушимости".

Как сообщал "Телеграф", эксперты считают, что россияне так хотят получить контроль над Бахмутом, чтобы захватить соляные и гипсовые шахты.

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#Бахмут #Maxar Technologies