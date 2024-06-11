Будете на связи целый день: как экономить заряд батареи смартфона
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Смартфон может работать в автономном режиме гораздо дольше
Современный мир диктует свои правила. Одно из них – постоянное пребывание на связи. В Украине в результате обстрелов важной инфраструктуры армией РФ это слишком сложно из-за постоянных отключений света. Раньше мы рассказывали, как зарядить телефон без электроэнергии. Теперь "Телеграф" делится как сохранить заряд аккумулятора телефона на целый день.
Смартфон должен быть всегда заряжен, чтобы всегда быть в курсе новостей, своевременно отвечать на сообщения или даже работать. Что делать, чтобы смартфон не разряжался целый день, рассказали на 24tv.ua.
Как сэкономить заряд батареи на смартфоне
- Уменьшите яркость дисплея. Также можно включить автоматическое урегулирование яркости в настройках.
- Выключите фоновые приложения. Многие программы работают незаметно и обновляются. Лучше их деактивировать, если вы ими не пользуетесь.
- Включите режим энергосбережения. Эта функция ограничивает фоновую активность различных приложений и оптимизирует обработку данных.
- В некоторых смартфонах функция ультраэкономии энергии. Включив ее, телефон может работать в автономном режиме около 48 часов.
- Используйте Wi-Fi. Активация сотовых данных потребляет гораздо больше энергии. Поэтому, по возможности, подключайтесь к сети Wi-Fi.
- Деактивируйте ненужные модули. Bluetooth, GPS и NFC очень быстро "сажают" аккумулятор, поэтому лучше их выключать.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие привычки вредят вашему телефону. Мы поделились, что категорично нельзя делать со смартфоном.