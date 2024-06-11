Будете на связи целый день: как экономить заряд батареи смартфона

Смартфон может работать в автономном режиме гораздо дольше

Современный мир диктует свои правила. Одно из них – постоянное пребывание на связи. В Украине в результате обстрелов важной инфраструктуры армией РФ это слишком сложно из-за постоянных отключений света. Раньше мы рассказывали, как зарядить телефон без электроэнергии. Теперь "Телеграф" делится как сохранить заряд аккумулятора телефона на целый день.

Смартфон должен быть всегда заряжен, чтобы всегда быть в курсе новостей, своевременно отвечать на сообщения или даже работать. Что делать, чтобы смартфон не разряжался целый день, рассказали на 24tv.ua.

Как сэкономить заряд батареи на смартфоне

Уменьшите яркость дисплея . Также можно включить автоматическое урегулирование яркости в настройках.

. Также можно включить автоматическое урегулирование яркости в настройках. Выключите фоновые приложения. Многие программы работают незаметно и обновляются. Лучше их деактивировать, если вы ими не пользуетесь.

Включите режим энергосбережения . Эта функция ограничивает фоновую активность различных приложений и оптимизирует обработку данных.

. Эта функция ограничивает фоновую активность различных приложений и оптимизирует обработку данных. В некоторых смартфонах функция ультраэкономии энергии. Включив ее, телефон может работать в автономном режиме около 48 часов.

Используйте Wi-Fi . Активация сотовых данных потребляет гораздо больше энергии. Поэтому, по возможности, подключайтесь к сети Wi-Fi.

. Активация сотовых данных потребляет гораздо больше энергии. Поэтому, по возможности, подключайтесь к сети Wi-Fi. Деактивируйте ненужные модули. Bluetooth, GPS и NFC очень быстро "сажают" аккумулятор, поэтому лучше их выключать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие привычки вредят вашему телефону. Мы поделились, что категорично нельзя делать со смартфоном.