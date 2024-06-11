Будете на зв’язку цілий день: як економити заряд батареї смартфона

Смартфон може працювати в автономному режимі значно довше

Сучасний світ диктує свої правила. Одне з них — постійне перебування на зв’язку. В Україні внаслідок обстрілів важливої інфраструктури армією РФ це надто складно через постійні відключення світла. Раніше ми розповідали, як зарядити телефон без електроенергії. Тепер "Телеграф" ділиться, як зберегти заряд акумулятора телефона на цілий день.

Смартфон повинен бути завжди заряджений, щоб завжди бути в курсі новин, вчасно відповідати на повідомлення або навіть працювати. Що робити, щоб смартфон не розряджався цілий день, розповіли на 24tv.ua.

Як зекономити заряд батареї на смартфоні

Зменшіть яскравість дисплею . Також можна увімкнути автоматичне врегулювання яскравості в налаштуваннях.

. Також можна увімкнути автоматичне врегулювання яскравості в налаштуваннях. Вимкніть фонові додатки. Багато програм працюють непомітно та оновлюються. Найкраще їх деактивувати, якщо ви ними не користуєтеся.

Активуйте режим енергозбереження . Ця функція обмежує фонову активність різних додатків і оптимізовуює обробку даних.

. Ця функція обмежує фонову активність різних додатків і оптимізовуює обробку даних. В деяких смартфонах на функція ультраекономії енергії. Увімкнувши її, телефон може працювати в автономному режимі близько 48 годин.

Користуйтеся Wi-Fi . Активація стільникових даних споживає значно більше енергії. Тому, якщо це можливо, підключайтеся до мережі Wi-Fi.

. Активація стільникових даних споживає значно більше енергії. Тому, якщо це можливо, підключайтеся до мережі Wi-Fi. Деактивуйте непотрібні модулі. Bluetooth, GPS і NFC дуже швидко "садять" акумулятор, тому краще їх вимикати.

Раніше "Телеграф" розповідав, які звички шкодять вашому телефонові. Ми поділилися, що категоричо не можна робити зі смартфоном.