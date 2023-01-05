Врагу не дают продвинуться: стало известно, насколько разрушен Бахмут

Пока врага удалось отбросить за пределы города, но он продолжает давить

Бахмут Донецкой области — один из наиболее пострадавших от войны и регулярных боевых действий городов. По нему буквально проходит линия фронта, а только накануне, 4 января, из-за российских обстрелов погибли две женщины. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, благодаря беглому анализу можно сказать, что Бахмут сейчас разрушен более чем на 60%.

Об этом чиновник заявил во время телемарафона "Единые новости", комментируя ситуацию в городе. Он добавил, что в среду, 4 января, Бахмут в очередной раз попал под сильные обстрелы, ведь россияне все еще не собираются отступать от цели захватить населенный пункт под собственный контроль.

При этом украинские военнослужащие имеют определенные успехи на этом направлении фронта. Во время серьезных боев россиян удалось еще раз отбросить на предыдущие позиции, из-за чего враг снова оказался за чертой города.

"Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают врагу продвигаться, — подчеркнул Павел Кириленко. — Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60 процентов разрушен. И идут постоянные обстрелы".

Как уже упоминалось, только 4 января из-за прилетов погибли двое местных жительниц. Находившийся в тот день в Бахмуте корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов смог запечатлеть, как же оставшееся в городе население реагирует на сильные обстрелы.

Стоит отметить, что люди в Бахмуте сейчас находятся на грани выживания. Очень часто в городе не хватает элементарных вещей, включая воду и возможность сохранить тепло внутри жилья. Да и убежище сейчас чаще всего жители Бахмута находят в подвалах и других укрытиях.

При этом Бахмут — тот город, который издавна был центром украинства на Донбассе, что бы там ни придумывала себе российская пропаганда.