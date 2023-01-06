Усталые, но решительные лица героев: как выглядят защитники Бахмута (фото)

В Бахмуте идут жестокие бои, воины ССО держат оборону.

На сегодняшний день город Бахмут в Донецкой области считают самой горячей точкой войны россии против Украины. Тяжелые бои за Бахмут идут с середины лета — воины ВСУ ни на секунду не дают расслабиться оккупантам, продолжая отбиваться и крепко держать оборону.

Работу Сил обороны, наносящей врагу многочисленные потери под Бахмутом, отметил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты вынуждены уже полгода постоянно переносить дату захвата всего Донбасса.

Оккупационная армия ставила задачу выйти на административные границы Донецкой области еще до конца прошлого года, однако успеха они добиться не смогли. Наемники из ПВК кремлевского олигарха Пригожина несут огромные потери.

Оккупанты постоянно штурмуют и обстреливают город, но украинские военные удерживают позиции.

Защитников Бахмута видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Лицо героев – смотрите в репортаже.

На фото – стойкие, смелые и храбрые украинские воины. На их лицах, обожженных войной, усталость и решительность.

Боец ВСУ в Бахмуте

Вот так выглядит обед военного

На линии огня постоянно нужно быть осторожным

В таких сложных условиях бойцы заботятся о животных

Есть время и на шахматы – это настоящий турнир

Такие "подарки" готовят оккупантам

Вот так выглядят спальные места защитников

Фото: Ян Доброносов

Напомним, в компании Maxar опубликовали фото со спутника, где отчетливо видно, как иногда благополучный городок Бахмут просто ровняют с землей.

Несмотря на постоянные обстрелы в сверхчеловеческих условиях в Бахмуте, продолжают жить люди. Местные жители рассказали о выживании на линии огня.

Также "Телеграф" публиковал репортаж, как люди встречали 2023 год в Бахмуте и ютились в "пунктах несокрушимости".