Укр

Усталые, но решительные лица героев: как выглядят защитники Бахмута (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Бойцы ССО в Бахмуте Новость обновлена 06 января 2023, 15:31
Бойцы ССО в Бахмуте. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

В Бахмуте идут жестокие бои, воины ССО держат оборону.

На сегодняшний день город Бахмут в Донецкой области считают самой горячей точкой войны россии против Украины. Тяжелые бои за Бахмут идут с середины лета — воины ВСУ ни на секунду не дают расслабиться оккупантам, продолжая отбиваться и крепко держать оборону.

Работу Сил обороны, наносящей врагу многочисленные потери под Бахмутом, отметил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты вынуждены уже полгода постоянно переносить дату захвата всего Донбасса.

Оккупационная армия ставила задачу выйти на административные границы Донецкой области еще до конца прошлого года, однако успеха они добиться не смогли. Наемники из ПВК кремлевского олигарха Пригожина несут огромные потери.

Оккупанты постоянно штурмуют и обстреливают город, но украинские военные удерживают позиции.

Защитников Бахмута видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Лицо героев – смотрите в репортаже.

На фото – стойкие, смелые и храбрые украинские воины. На их лицах, обожженных войной, усталость и решительность.

Боец ВСУ в Бахмуте
Боец ВСУ в Бахмуте
Бахмут – бойцы ВСУ
Бахмут – бойцы ВСУ
Бахмут – бойцы ВСУ
Бахмут – бойцы ВСУ
Вот так выглядит обед военного
Бахмут – бойцы ВСУ
На линии огня постоянно нужно быть осторожным
Бахмут – бойцы ВСУ
В таких сложных условиях бойцы заботятся о животных
Бахмут – бойцы ВСУ играют в шахматы
Есть время и на шахматы – это настоящий турнир
Бахмут – бойцы ВСУ
Бахмут – бойцы ВСУ
Такие "подарки" готовят оккупантам
Бахмут – бойцы ВСУ
Вот так выглядят спальные места защитников

Фото: Ян Доброносов

Напомним, в компании Maxar опубликовали фото со спутника, где отчетливо видно, как иногда благополучный городок Бахмут просто ровняют с землей.

Несмотря на постоянные обстрелы в сверхчеловеческих условиях в Бахмуте, продолжают жить люди. Местные жители рассказали о выживании на линии огня.

Также "Телеграф" публиковал репортаж, как люди встречали 2023 год в Бахмуте и ютились в "пунктах несокрушимости".

Теги:
#Война #Бахмут #ВСУ