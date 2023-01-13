"Лише кілька днів не дожив до відпустки": Україна втратила у боях з окупантами ще одного героя (фото)

Найближчими днями захисник мав поїхати на відпочинок додому, але не встиг

Поки наші захисники ціною власного життя рятують побратимів із найкривавіших зіткнень із ворогом, "друга армія світу" невпинно наступає, вбиваючи найкращих синів України, які боронять Батьківщину від окупантів. Чергова інформація про трагічну загибель нескореного героя 36-річного Івана Добродія з Рівненщини сколихнула усіх небайдужих.

Трагічною звісткою та світлинами із похоронної церемонії у п'ятницю, 13 січня, поділилися на сторінці Рівненської міської ради, зазначивши, що український герой найближчим часом вперше планував повернутися додому. Дожити до відпустки йому не вистачило лише кілька днів. Відважний воїн Збройних сил загинув неподалік Макіївки (Луганська область).

У Рівному попрощалися зі ще одним українським героєм, який ціною власного життя бороним Батьківщину від окупанта

"Сьогодні Рівне провело в останню путь нашого Захисника, мужнього та нескореного Героя Івана Добродія. Вірний своєму слову, обіцянці Іван завжди виконував задумане. Саме таким він залишиться у пам’яті рідних та близьких", — йдеться у тексті публікації.

В останню путь загиблого героя проводили рідні, побратими і небайдужі жителі міста

Вічна пам'ять герою!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у важких кривавих боях на Донецькому напрямі загинув відомий український активіст, майданівець, воїн ЗСУ і батько п'ятьох дітей Олег Юрченко.