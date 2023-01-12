Витяг пораненого побратима з-під носа росіян: геройський вчинок бійця ЗСУ потрапив на відео

Рятувати побратимів для героя не вперше

В Україні триває повномасштабна війна з росією і за цей час чимало наших захисників та мирних громадян встигли проявити себе як справжні герої. Одним із прикладів мужності під час захисту своєї батьківщини є вчинок воїна десантно-штурмових військ ЗСУ із позивним "Якудза".

Як повідомляється на офіційній сторінці Міністерства оборони України в Telegram, нещодавно під час штурму позицій окупантів у районі Бахмута офіцер 71-ї окремої єгерської бригади отримав тяжке поранення в ногу. Побачивши те, що сталося, "Якудза", незважаючи на потужний вогонь противника, прийняв рішення рятувати свого побратима.

Герой надав пораненому допомогу і самостійно витяг його фактично з-під носа окупантів.

При цьому в Міноборони зазначили, що рятувати побратимів для "Якудзи" не вперше.

"Якудза" – досвідчений командир групи, поранених витягує з поля бою не вперше. Тут знадобилася і сила, і досвід єгеря-десантника", — кажуть у МО.

Сам герой розповідає, що у Соледарі йому доводилося виводити поранених бійців через два мінних поля.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті героїчно загинув український лучник Андрій Бурчак, який перед смертю витягнув з-під вогню чотирьох поранених побратимів.

Також ми повідомляли, що в Україні нагородили воїна, який врятував поранених і сам потрапив під обстріл.