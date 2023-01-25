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Мощный старт Украины! Юлия Джима выиграла "бронзу" чемпионата Европы

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Мощный старт Украины! Юлия Джима выиграла "бронзу" чемпионата Европы Новость обновлена 25 января 2023, 13:28

Наша биатлонистка стала третьей в индивидуальной гонке

В первый день чемпионата Европы по биатлону сборная Украины положила в свою копилку медаль. Бронзовую награду выиграла лидер нашей команды Юлия Джима.

Спортсменки соревновались в индивидуальной гонке. Это когда за каждый промах биатлонист получает дополнительную минуту к своему зачетному времени.

У Джимы из 20 выстрелов лишь одна пуля не попала в мишень. Хорошая стрельба и быстрый ход помогли нашей спортсменке выиграть награду.

Результаты индивидуальной гонки:

  1. Микела Каррара (Италия) — 44.14,7 (0+0+1+0)
  2. Лиза Мария Шпарк (Германия) — +47,7 (0+0+0+0)
  3. Юлия Джима (Украина) — +53,2 (0+1+0+0)

Ранее мы писали, что оружие украинской биатлонистки сгорело на базе в Чернигове. Ее обстреляли российские оккупанты. Напомним также, что украинский биатлонист отказался от "брони" и отправился служить в армию.

Ранее мы писали, что бывшей биатлонистке сборной Украины дали вид на жительство в россии. Напомним, как на пост россиянки в соцсетях отреагировала Ольга Абрамова, которая десять лет выступала за сборную Украины. "Меня восхищают добровольцы", — написала в комментариях Абрамова.

Теги:
#Биатлон #Юлия Джима #Чемпионат Европы по биатлону #Український біатлон