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Спасибо Италии: почему украинской биатлонистке вместо "бронзы" дали "серебро"

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Джима на трассе чемпионата Европы Новость обновлена 25 января 2023, 15:35
Джима на трассе чемпионата Европы. Фото twitter.com/IBU_CUP

Результаты гонки изменили после протеста итальянского тренера

Итоговый протокол индивидуальной гонки чемпионата Европы по биатлону пересмотрели после финиша. Теперь украинка Юлия Джима получит серебряную медаль вместо бронзовой.

Изначально победительницей гонки стала итальянка Микела Каррара. Однако ее тренер подал протест. Он увидел, что система электронного отслеживания результатов ошибочно не посчитала два промаха Каррары на втором огневом рубеже.

Итальянскому наставнику не нужна была нечестная победа его подопечной. Микеле добавили две минуты штрафа и она вылетела за пределы тройки призеров.

Таким образом, золотую медаль чемпионата Европы получила Лиза Мария Шпарк из Германии, "серебро" у Юлии Джимы, "бронза" у немки Селины Гротиан.

"Этот год был для нас очень тяжелым, и бороться за медали не так-то просто. Поэтому я очень рада, что мне удалось взять "серебро", и эта медаль для моей страны", — сказала после гонки Джима.

Ранее мы писали, что оружие украинской биатлонистки сгорело на базе в Чернигове. Ее обстреляли российские оккупанты. Напомним также, что украинский биатлонист отказался от "брони" и отправился служить в армию.

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#Биатлон #Юлия Джима #Чемпионат Европы по биатлону