Дякуємо Італії: чому українській біатлоністці замість "бронзи" дали "срібло"

Результати гонки змінили після протесту італійського тренера

Підсумковий протокол індивідуальної гонки чемпіонату Європи з біатлону переглянули після фінішу. Наразі українка Юлія Джима отримає срібну медаль замість бронзової.

Спочатку переможницею перегонів стала італійка Мікела Каррара. Проте її тренер подав протест. Він побачив, що система електронного відстеження результатів помилково не порахувала два промахи Каррари на другому вогневому рубежі.

Італійському наставнику не потрібна була нечесна перемога його підопічної. Мікеле додали дві хвилини штрафу, і вона вилетіла за межі трійки призерів.

Таким чином, золоту медаль чемпіонату Європи здобула Ліза Марія Шпарк із Німеччини, "срібло" у Юлії Джими, "бронза" у німкені Селіни Гротіан.

"Цей рік був для нас дуже важким, і боротися за медалі не так просто. Тому я дуже рада, що мені вдалося взяти "срібло", і ця медаль для моєї країни", — сказала після гонки Джима.

Раніше ми писали, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові. Її обстріляли російські окупанти. Нагадаємо також, що український біатлоніст відмовився від "броні" та подався служити в армію.