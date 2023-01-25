Свято продовжується! Україна виграла другу за день медаль чемпіонату Європи з біатлону

Антон Дудченко завоював "срібло"

Україна продовжує збирати медалі на чемпіонаті Європи з біатлону. Ми вже розповідали, як Юлія Джима здобула "срібло" після фінішу на третьому місці. Тепер у нас нагорода у чоловічих змаганнях.

Антон Дудченко фінішував на другому місці у індивідуальній гонці. Це коли за кожну помилку біатлоніст отримує додаткову хвилину до свого залікового часу.

Наш біатлоніст припустився одного промаху і цього вистачило для європейської нагороди.

Результати індивідуальних перегонів:

1. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія) — 51.05,9 (0+0+0+0)

2. Антон Дудченко (Україна) — +2.04,7 (0+1+0+0)

3. Ловро Планко (Словенія) — +2.16,5 (1+0+0+0)

…

12. Артем Тищенко (Україна) — +3.58,7 (0+0+1+0)

19. Богдан Цимбал (Україна) — +4.45,9 (1+0+0+1)

36. Артем Прима (Україна) — +6.31,9 (1+0+1+2)

47. Тарас Лесюк (Україна) — +7.25,2 (0+2+1+1)

64. Денис Насико (Україна) — +8.56,8 (1+2+1+2)

Раніше ми писали, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові. Її обстріляли російські окупанти. Нагадаємо також, що український біатлоніст відмовився від "броні" та подався служити в армію.