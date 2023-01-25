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Праздник продолжается! Украина выиграла вторую за день медаль чемпионата Европы по биатлону

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Праздник продолжается! Украина выиграла вторую за день медаль чемпионата Европы по биатлону Новость обновлена 25 января 2023, 17:19

Антон Дудченко завоевал "серебро"

Украина продолжает собирать медали на чемпионате Европы по биатлону. Мы уже рассказывали, как Юлия Джима получила "серебро" после финиша на третьем месте. Теперь у нас награда в мужских соревнованиях.

Антон Дудченко финишировал на втором месте в индивидуальной гонке. Это когда за каждый промах биатлонист получает дополнительную минуту к своему зачетному времени.

Наш биатлонист допустил один промах и этого хватило для европейской награды.

Результаты индивидуальной гонки:

1. Эндре Стремсгейм (Норвегия) — 51.05,9 (0+0+0+0)

2. Антон Дудченко (Украина) — +2.04,7 (0+1+0+0)

3. Ловро Планко (Словения) — +2.16,5 (1+0+0+0)

12. Артем Тищенко (Украина) — +3.58,7 (0+0+1+0)

19. Богдан Цимбал (Украина) — +4.45,9 (1+0+0+1)

36. Артем Прима (Украина) — +6.31,9 (1+0+1+2)

47. Тарас Лесюк (Украина) — +7.25,2 (0+2+1+1)

64. Денис Насико (Украина) — +8.56,8 (1+2+1+2)

Ранее мы писали, что оружие украинской биатлонистки сгорело на базе в Чернигове. Ее обстреляли российские оккупанты. Напомним также, что украинский биатлонист отказался от "брони" и отправился служить в армию.

Теги:
#Биатлон #Чемпионат Европы по биатлону #Украинский биатлон #Антон Дудченко