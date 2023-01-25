Праздник продолжается! Украина выиграла вторую за день медаль чемпионата Европы по биатлону

Антон Дудченко завоевал "серебро"

Украина продолжает собирать медали на чемпионате Европы по биатлону. Мы уже рассказывали, как Юлия Джима получила "серебро" после финиша на третьем месте. Теперь у нас награда в мужских соревнованиях.

Антон Дудченко финишировал на втором месте в индивидуальной гонке. Это когда за каждый промах биатлонист получает дополнительную минуту к своему зачетному времени.

Наш биатлонист допустил один промах и этого хватило для европейской награды.

Результаты индивидуальной гонки:

1. Эндре Стремсгейм (Норвегия) — 51.05,9 (0+0+0+0)

2. Антон Дудченко (Украина) — +2.04,7 (0+1+0+0)

3. Ловро Планко (Словения) — +2.16,5 (1+0+0+0)

…

12. Артем Тищенко (Украина) — +3.58,7 (0+0+1+0)

19. Богдан Цимбал (Украина) — +4.45,9 (1+0+0+1)

36. Артем Прима (Украина) — +6.31,9 (1+0+1+2)

47. Тарас Лесюк (Украина) — +7.25,2 (0+2+1+1)

64. Денис Насико (Украина) — +8.56,8 (1+2+1+2)

Ранее мы писали, что оружие украинской биатлонистки сгорело на базе в Чернигове. Ее обстреляли российские оккупанты. Напомним также, что украинский биатлонист отказался от "брони" и отправился служить в армию.