Украинская биатлонистка Меркушина завоевала "золото" на чемпионате Европы

Украинка опередила ближайшую соперницу менее чем на одну секунду

В пятницу, 27 января, украинская биатлонистка Анастасия Меркушина одержала победу в спринте и принесла Украине первую золотую, а в целом третью медаль чемпионата Европы в швейцарском Ленцерхайде. Ранее медаль на ЧЕ-2023 в копилку нашей сборной положила Юлия Джима, которая стала второй в индивидуальной гонке.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook. Примечательно, что отрыв от второго места составляет всего 0,5 секунд. "Серебро" завоевала шведка Тильда Йохансон, а "бронзу" выиграла Ванесса Хинц из Германии.

Результаты женского спринта на ЧЕ-2023 в Швейцарии:

1. Анастасия Меркушина (Украина) – 23.14,5 (0+0)

2. Тильда Йохансон (Швеция) – 0,5 (1+0)

3. Ванесса Хинц (Германия) – 1,8 (0+0)

22. Анна Кривонос (Украина) – 1.26,0 (0+1)

39. Юлия Джима (Украина) – 1.58,7 (1+2)

52. Любовь Кипьяченкова (Украина) – 2.11,5 (2+1)

55. Елена Билосюк (Украина) – 2.14,8 (1+2)

"Это награда для моей страны. Я горда, что сегодня раздается наш гимн и будет подниматься сине-желтое знамя. Надеюсь, что в эти трудные для украинского народа времена я смогла подарить соотечественникам капельку радости", — заявила Меркушина после победы.

Напомним, Антон Дудченко финишировал вторым на чемпионате Европы в индивидуальной гонке.

Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка Александра Меркушина выиграла вторую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале.