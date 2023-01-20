Український біатлоніст завоював "срібло" на Універсіаді

Спортсмен приніс третю медаль у скарбничку нагород збірної України на Універсіаді-2023

У четвер, 19 січня, український біатлоніст Дмитро Грущак завоював "срібло" у гонці переслідування на 12,5 км і приніс Україні третю медаль Всесвітньої зимової Універсіади, яка проходить в американському Лейк-Плесіді. Українці вже брали нагороду у цій дисципліні на турнірі у США.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України у Facebook. У спринті Грущак посів сьоме місце, а у пасьюїті відіграв одразу 5 позицій.

Перемогу у чоловічій гонці переслідування здобув місцевий спортсмен Бйорн Вестервельт, а "бронза" дісталася Войцеху Яніку з Польщі. Ще два українські спортсмени Владислав Чихар і Роман Боровик показали 10-й та 12-й результат відповідно.

Всесвітня зимова Універсіада-2023, США, Лейк-Плесід. Біатлон. Переслідування (Чоловіки)

1. Бйорн Вестервельт (США) — 35.38,3 (1+2+1+0)

2. Дмитро Грущак (Україна) – 48,0 (0+0+0+1)

3. Войцех Янік (Польща) – 1.08,1 (0+2+1+1)…

10. Владислав Чихар (Україна) – 3.00,9 (0+1+1+1)

12. Роман Боровик (Україна) – 3.09,3 (0+1+3+0)

Зимова Універсіада-2023 завершиться 22 січня. Перші медалі на Універсіаді-2023 принесли Україні біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш. Потім скарбничка медалей нашої збірної поповнилася "бронзою" лижних двоєборців Дмитра Мазурчука та Віталія Гребенюка.

Раніше повідомлялося, що знаменитий український біатлоніст вступив до лав ЗСУ.