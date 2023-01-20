Украинский биатлонист завоевал "серебро" на Универсиаде

Спортсмен принес третью медаль в копилку наград сборной Украины на Универсиаде-2023

В четверг, 19 января, украинский биатлонист Дмитрий Грущак завоевал "серебро" в гонке преследования на 12,5 км и принес Украине третью медаль Всемирной зимней Универсиады, которая проходит в американском Лейк-Плэсиде. Украинцы уже брали награду в этой дисциплине на турнире в США.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины в Facebook. В спринте Грущак занял седьмое место, а в пасьюите отыграл сразу 5 позиций.

Победу в мужской гонке преследования одержал местный спортсмен Бьорн Вестервельт, а "бронза" досталась Войцеху Янику из Польши. Еще два украинских спортсмена Владислав Чихарь и Роман Боровик показали 10-й и 12-й результат соответственно.

Всемирная зимняя Универсиада-2023, США, Лейк-Плейсид. Биатлон. Преследование (Мужчины)

1. Бьорн Вестервельт (США) — 35.38,3 (1+2+1+0)

2. Дмитрий Грущак (Украина) – 48,0 (0+0+0+1)

3. Войцех Яник (Польша) – 1.08,1 (0+2+1+1)…

10. Владислав Чихарь (Украина) – 3.00,9 (0+1+1+1)

12. Роман Боровик (Украина) – 3.09,3 (0+1+3+0)

Зимняя Универсиада-2023 завершится 22 января. Первые медали на Универсиаде-2023 принесли Украине биатлонисты Юлия Городная и Степан Кинаш. Затем копилка медалей нашей сборной пополнилась "бронзой" лыжных двоеборцев Дмитрия Мазурчука и Виталия Гребенюка.

Ранее сообщалось, что знаменитый украинский биатлонист вступил в ряды ВСУ.