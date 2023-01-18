Україна виграла другу медаль на Універсіаді-2023: хто порадував уболівальників

Бронзовими призерами стали Дмитро Мазурчук та Віталій Гребенюк

Збірна України продовжує здобувати нагороди на зимовій Універсіаді у Лейк-Плесіді. Ми вже писали про "бронзу" у біатлоні. Наразі українці фінішували третіми у лижному двоборстві.

Дмитро Мазурчук та Віталій Гребенюк стали бронзовими призерами у командних змаганнях. Після стрибків із трампліну наша команда йшла на третьому місці. Цю позицію вдалося утримати і після лижних перегонів, повідомляє НОК України.

Що таке Універсіада?

Універсіада (Universiade) – міжнародні спортивні змагання серед студентів, що проводяться Міжнародною федерацією університетського спорту (FISU).

Усі учасники змагань повинні задовольняти такі вимоги:

бути громадянином країни, яку вони представляють;

бути не молодше 17 і не старше 28 років на 1 січня року проведення змагань.

бути чинним студентом вищого навчального закладу або закінчити вищий навчальний заклад не раніше 1 року до початку Універсіади.

Після шести днів змагань Україна у загальному заліку йде на 20-му місці — у нас дві "бронзи". Лідер таблиці медалістів збірна Японії — 22 нагороди (11 золотих, 8 срібних та 3 бронзові).

Раніше повідомлялося, що окупанти знищили медалі української біатлоністки.