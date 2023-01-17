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Україна виграла першу медаль Універсіади: хто піднявся на п’єдестал пошани

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Україна виграла першу медаль Універсіади: хто піднявся на п’єдестал пошани Новина оновлена 17 січня 2023, 12:11

Призерами змагань стали Юлія Городна та Степан Кінаш

Збірна України виграла свою першу медаль на Всесвітній зимовій Універсіаді, яка проходить в американському Лейк-Плесіді. Наша команда потрапила до трійки найкращих у змаганнях з біатлону. Раніше український біатлоніст пішов служити у ЗСУ.

Бронзовими призерами Універсіади стали Юлія Городна та Степан Кінаш. Незважаючи на штрафне коло, українці фінішували на третьому місці в одиночній змішаній естафеті.

Результати гонки

  1. Чехія — 37.25,3 (0+3)
  2. Франція — +37,5 (0+10)
  3. Україна — +41,9 (1+11)
Призери Універсіади-2023
Степан Кінаш та Юлія Городна

Що таке Універсіада?

Універсіада (Universiade) – міжнародні спортивні змагання серед студентів, що проводяться Міжнародною федерацією університетського спорту (FISU).

Усі учасники змагань повинні задовольняти такі вимоги:

  • бути громадянином країни, яку вони представляють;
  • бути не молодше 17 і не старше 28 років на 1 січня року проведення змагань.
  • бути чинним студентом вищого навчального закладу або закінчити вищий навчальний заклад не раніше 1 року до початку Універсіади.

Раніше повідомлялося, що окупанти знищили медалі української біатлоністки. Нагадаємо, у Німеччині пояснили, чому росіянам не місце у біатлоні.

Теги:
#Біатлон #Універсіада