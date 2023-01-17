Україна виграла першу медаль Універсіади: хто піднявся на п’єдестал пошани

Призерами змагань стали Юлія Городна та Степан Кінаш

Збірна України виграла свою першу медаль на Всесвітній зимовій Універсіаді, яка проходить в американському Лейк-Плесіді. Наша команда потрапила до трійки найкращих у змаганнях з біатлону. Раніше український біатлоніст пішов служити у ЗСУ.

Бронзовими призерами Універсіади стали Юлія Городна та Степан Кінаш. Незважаючи на штрафне коло, українці фінішували на третьому місці в одиночній змішаній естафеті.

Результати гонки

Чехія — 37.25,3 (0+3) Франція — +37,5 (0+10) Україна — +41,9 (1+11)

Призери Універсіади-2023

Степан Кінаш та Юлія Городна

Що таке Універсіада?

Універсіада (Universiade) – міжнародні спортивні змагання серед студентів, що проводяться Міжнародною федерацією університетського спорту (FISU).

Усі учасники змагань повинні задовольняти такі вимоги:

бути громадянином країни, яку вони представляють;

бути не молодше 17 і не старше 28 років на 1 січня року проведення змагань.

бути чинним студентом вищого навчального закладу або закінчити вищий навчальний заклад не раніше 1 року до початку Універсіади.

Раніше повідомлялося, що окупанти знищили медалі української біатлоністки. Нагадаємо, у Німеччині пояснили, чому росіянам не місце у біатлоні.