Україна виграла першу медаль Універсіади: хто піднявся на п’єдестал пошани
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Призерами змагань стали Юлія Городна та Степан Кінаш
Збірна України виграла свою першу медаль на Всесвітній зимовій Універсіаді, яка проходить в американському Лейк-Плесіді. Наша команда потрапила до трійки найкращих у змаганнях з біатлону. Раніше український біатлоніст пішов служити у ЗСУ.
Бронзовими призерами Універсіади стали Юлія Городна та Степан Кінаш. Незважаючи на штрафне коло, українці фінішували на третьому місці в одиночній змішаній естафеті.
Результати гонки
- Чехія — 37.25,3 (0+3)
- Франція — +37,5 (0+10)
- Україна — +41,9 (1+11)
Що таке Універсіада?
Універсіада (Universiade) – міжнародні спортивні змагання серед студентів, що проводяться Міжнародною федерацією університетського спорту (FISU).
Усі учасники змагань повинні задовольняти такі вимоги:
- бути громадянином країни, яку вони представляють;
- бути не молодше 17 і не старше 28 років на 1 січня року проведення змагань.
- бути чинним студентом вищого навчального закладу або закінчити вищий навчальний заклад не раніше 1 року до початку Універсіади.
Раніше повідомлялося, що окупанти знищили медалі української біатлоністки. Нагадаємо, у Німеччині пояснили, чому росіянам не місце у біатлоні.