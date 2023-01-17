Украина выиграла первую медаль Универсиады: кто поднялся на пьедестал почета

Призерами соревнований стали Юлия Городная и Степан Кинаш

Сборная Украины выиграла свою первую медаль на Всемирной зимней Универсиаде, которая проходит в американском Лейк-Плэсиде. Наша команда попала в тройку лучших в соревнованиях по биатлону. Ранее украинский биатлонист пошел служить в ВСУ.

Бронзовыми призерами Универсиады стали Юлия Городная и Степан Кинаш. Несмотря на штрафной круг, украинцы финишировали на третьем месте в одиночной смешанной эстафете.

Результаты гонки

Чехия — 37.25,3 (0+3) Франция — +37,5 (0+10) Украина — +41,9 (1+11)

Призеры Универсиады-2023

Степан Кинаш и Юлия Городная

Что такое Универсиада?

Универсиада (Universiade) — международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые Международной федерацией университетского спорта (FISU).

Все участники соревнований должны удовлетворять следующим требованиям:

быть гражданином страны, которую они представляют;

быть не моложе 17 и не старше 28 лет на 1 января года проведения соревнований.

быть действующим студентом высшего учебного заведения либо окончить вуз не ранее 1 года до начала Универсиады.

Ранее сообщалось, что оккупанты уничтожили медали украинской биатлонистки. Напомним, в Германии объяснили, почему россиянам не место в биатлоне.