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Украина выиграла первую медаль Универсиады: кто поднялся на пьедестал почета

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Украина выиграла первую медаль Универсиады: кто поднялся на пьедестал почета Новость обновлена 17 января 2023, 12:11

Призерами соревнований стали Юлия Городная и Степан Кинаш

Сборная Украины выиграла свою первую медаль на Всемирной зимней Универсиаде, которая проходит в американском Лейк-Плэсиде. Наша команда попала в тройку лучших в соревнованиях по биатлону. Ранее украинский биатлонист пошел служить в ВСУ.

Бронзовыми призерами Универсиады стали Юлия Городная и Степан Кинаш. Несмотря на штрафной круг, украинцы финишировали на третьем месте в одиночной смешанной эстафете.

Результаты гонки

  1. Чехия — 37.25,3 (0+3)
  2. Франция — +37,5 (0+10)
  3. Украина — +41,9 (1+11)
Призеры Универсиады-2023
Степан Кинаш и Юлия Городная

Что такое Универсиада?

Универсиада (Universiade) — международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые Международной федерацией университетского спорта (FISU).

Все участники соревнований должны удовлетворять следующим требованиям:

  • быть гражданином страны, которую они представляют;
  • быть не моложе 17 и не старше 28 лет на 1 января года проведения соревнований.
  • быть действующим студентом высшего учебного заведения либо окончить вуз не ранее 1 года до начала Универсиады.

Ранее сообщалось, что оккупанты уничтожили медали украинской биатлонистки. Напомним, в Германии объяснили, почему россиянам не место в биатлоне.

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#Биатлон #Универсиада