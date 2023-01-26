Українка виграла другу медаль на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі

Олександра Меркушина виборола другу медаль на престижному турнірі

У четвер, 26 січня, на XVI зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (ЄЮОФ) українська біатлоністка Олександра Меркушина виграла "бронзу". Раніше українка тріумфувала у спринті.

Українка здобула перемогу в коротких індивідуальних перегонах на 10 км, передає biathlon.com.ua. Примітно, що Олександрі вдалося опинитися на подіумі, попри 4 промахи.

Перемогу в "індивідуалці" здобула Юлія Таннхаймер із Німеччини, а "срібло" дісталося Вольдії Жальмас Полін із Франції. Українки Тетяна Тарасюк та Валерія Шейгас показали 18-й та 37-й результат відповідно.

Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Біатлон. Індивідуальні перегони. Дівчата

1. Юлія Таннхаймер (Німеччина) – 34.02,3 (1+1+0+1)

2. Вольдія Жальмас Полін (Франція) – 9,8 (1+0+0+0)

3. Олександра Меркушина (Україна) – 1.08,9 (2+1+1+0)

18. Тетяна Тарасюк (Україна) – 3.57,4 (0+0+1+0)

37. Валерія Шейгас (Україна) – 6.56,6 (2+2+0+1)

Як повідомлялося, Юлія Джима принесла Україні першу медаль на чемпіонаті Європи. Слідом за нею Антон Дудченко завоював "срібло" ЧЄ.