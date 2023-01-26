Украинка выиграла вторую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Александра Меркушина добыла вторую медаль на престижном турнире

В четверг, 26 января, на XVI зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ) украинская биатлонистка Александра Меркушина выиграла "бронзу". Ранее украинка триумфовала в спринте.

Украинка добыла победу в короткой индивидуальной гонке на 10 км, передает biathlon.com.ua. Примечательно, что Александре удалось оказаться на подиуме, несмотря на 4 промаха.

Победу в "индивидуалке" одержала Юлия Таннхаймер из Германии, а "серебро" досталось Вольдии Жальмас Полин из Франции. Украинки Татьяна Тарасюк и Валерия Шейгас показали 18-й и 37-й результат соответственно.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Биатлон. Индивидуальная гонка. Девушки

1. Юлия Таннхаймер (Германия) – 34.02,3 (1+1+0+1)

2. Вольдия Жальмас Полин (Франция) – 9,8 (1+0+0+0)

3. Александра Меркушина (Украина) – 1.08,9 (2+1+1+0)

18. Татьяна Тарасюк (Украина) – 3.57,4 (0+0+1+0)

37. Валерия Шейгас (Украина) – 6.56,6 (2+2+0+1)

Ранее сообщалось, что Юлия Джима принесла Украине первую медаль на чемпионате Европы. Следом за ней Антон Дудченко завоевал "серебро" ЧЕ.