Більше не розпускатимуть руки: ФІФА суворо покарала футболістів збірної Уругваю

Чотири гравці національної команди дискваліфіковані

Міжнародна федерація футболу покарала гравців збірної Уругваю за агресивну поведінку після матчу ЧС-2022 з Ганою. Чотири футболісти отримали дискваліфікацію.

Уругвай виграв — 2:0, але команді не вистачило різниці м’ячів, щоб вийти до 1/8 фіналу. Невдоволені суддівством після фінального свистка уругвайські гравці почали скандалити.

Захисник Хосе Марія Хіменес вилаявся на адресу арбітрів та вдарив одного з директорів ЧС-2022.

Хіменес б'є директора ЧС-2022

Як повідомляє ФІФА, Хіменеса разом із голкіпером Фернандо Муслерою дискваліфіковано на чотири матчі та оштрафовано на 20 тисяч франків.

Нападник Едінсон Кавані та захисник Дієго Годін оштрафовані на 15 тисяч франків і пропустять один матч збірної Уругваю. Зокрема, Кавані після гри із Ганою розбив монітор VAR.

Раніше повідомлялося, що Мессі після перемоги над Францією у вирішальній грі ЧС-2022 у Катарі святкував тріумф із фальшивим Кубком світу. Помітив помилку Ді Марія, який звернув увагу Ліонеля на дно трофея. До речі, після грандіозного успіху на мундіалі аргентинці всерйоз можуть обрати Мессі президентом країни.