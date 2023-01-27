Хотів приховати зраду: ґвалтівник Дані Алвес проситься на волю

Футболіст визнав, що у нього був секс у нічному клубі

Адвокат бразильського футболіста Дані Алвеса розповів про нові подробиці кримінальної справи, яку порушили стосовно його клієнта. Алвеса звинувачують у зґвалтуванні дівчини у нічному клубі Барселони.

Як повідомляє Marca, на даний момент пріоритетом адвоката Крістобаля Мартелла є підготовка апеляції, яка дозволить гравцеві збірної Бразилії залишити в’язницю. Юрист повідомив, що Алвес готовий на будь-які заходи контролю, включаючи високу суму застави, носіння електронного браслета чи щоденне відвідування правоохоронних органів.

Крім того, Мартелл визнав, що Алвес дав неправдиві свідчення, заперечуючи свій зв’язок із потерпілою, оскільки хотів приховати зраду від своєї дружини. Адвокат заявив, що причина, через яку його клієнт змінював свідчення три рази, полягає саме в цьому. Однак Алвес стверджує, що секс був за згодою.

Дані Алвес був ув’язнений без права внесення застави. Футболіста може бути засуджено до позбавлення волі на строк від 4 до 12 років.

Нагадаємо, що сина екс-форварда "Шахтаря" підозрюють у груповому зґвалтуванні. Раніше ми повідомляли, що зірка "Реала" отримав 9 років за зґвалтування.