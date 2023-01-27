Хотел скрыть измену: насильник Дани Алвес просится на свободу

Футболист признал, что у него был секс в ночном клубе

Адвокат бразильского футболиста Дани Алвеса рассказал о новых подробностях уголовного дела, которое возбудили в отношении его клиента. Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны.

Как сообщает Marca, на данный момент приоритетом адвоката Кристобаля Мартелла является подготовка апелляции, которая позволит игроку сборной Бразилии покинуть тюрьму. Юрист сообщил, что Алвес готов на любые меры контроля, включая высокую сумму залога, ношение электронного браслета или ежедневное посещение правоохранительных органов.

Кроме того, Мартелл признал, что Алвес дал ложные показания, отрицая свою связь с потерпевшей, так как хотел скрыть измену от своей супруги. Адвокат заявил, что причина, по которой его клиент менял показания три раза, кроется именно в этом. Однако Алвес утверждает, что секс был по обоюдному согласию.

Дани Алвес был заключен под стражу без права внесения залога. Футболист может быть приговорен к лишению свободы на срок от 4 до 12 лет.

Напомним, что сына экс-форварда "Шахтера" подозревают в групповом изнасиловании. Ранее мы сообщали, что звезда "Реала" получил 9 лет за изнасилование.