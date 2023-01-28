Больше не будут распускать руки: ФИФА строго наказала футболистов сборной Уругвая

Четыре игрока национальной команды дисквалифицированы

Международная федерация футбола наказала игроков сборной Уругвая за агрессивное поведение после матча ЧМ-2022 с Ганой. Четыре футболиста получили дисквалификацию.

Уругвай выиграл — 2:0, но команде не хватило разницы мячей, чтобы выйти в 1/8 финала. Недовольные судейством после финального свистка уругвайские игроки начали скандалить.

Защитник Хосе Мария Хименес выругался в адрес арбитров и ударил одного из директоров ЧМ-2022.

Хименес бьет директора ЧМ-2022

Как сообщает ФИФА, Хименес вместе с голкипером Фернандо Муслерой дисквалифицированы на четыре матча и оштрафованы на 20 тысяч франков.

Нападающий Эдинсон Кавани и защитник Диего Годин оштрафованы на 15 тысяч франков и пропустят один матч сборной Уругвая. В частности, Кавани после игры с Ганой разбил монитор VAR.

Ранее сообщалось, что Месси после победы над Францией в решающей игре ЧМ-2022 в Катаре праздновал триумф с фальшивым Кубком мира. Заметил оплошность Ди Мария, который обратил внимание Лионеля на дно трофея. К слову, после грандиозного успеха на мундиале аргентинцы всерьез могут избрать Месси президентом страны.