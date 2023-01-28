"Зайка" оказалась кровавым волком-людоедом: российская чемпионка поддержала убийство украинцев

Российская спортсменка стоит горой за путина

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, говоря о возможном допуске россиян к международным соревнованиям, заявила о поддержке так называемой "спецоперации" и кровавого диктатора владимира путина.

Соответствующее заявление спортсменки доступно на Матч ТВ. Зайцева, которую болельщики называли "Зайкой", выступила категорически против выступления россиян под нейтральным флагом. Кроме того, она поддерживает войну, на которой российские оккупационные войска убивают украинцев.

"МОК закидывает свою удочку. Если пускают, то только с национальной символикой, если под нейтральным статусом, то нет – ехать не надо. Мое мнение такое!

Считаю, что нейтральный статус нас не устраивает и пора перестать идти на их подачки. Пора уже показать свое лицо и заявить о своей серьезности.

В словах МОК я вижу посыл отказаться от того, что делает наша страна. Я, например, за свою страну, я согласна с тем, что она делает. Я за СВО ("спецоперация", — Ред.), я за своего президента", — заявила Зайцева.

В сети раскритиковали спортсменку за поддержку войны. Один из пользователей заявил, что "Зайка" превратилась в кровавого волка-людоеда.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение МОК, а также пригласил главу Комитета лично посетить Бахмут, где месяцами идут тяжелые бои. К слову, Томас Бах проигнорировал слова Зеленского и заявил, что российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом уже на ближайших Олимпийских играх.