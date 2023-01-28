"Зайка" виявилася кривавим вовком-людожером: російська чемпіонка підтримала вбивство українців

Російська спортсменка стоїть горою за путіна

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Ольга Зайцева, говорячи про можливий допуск росіян до міжнародних змагань, заявила про підтримку так званої "спецоперації" та кривавого диктатора володимира путіна.

Відповідна заява спортсменки доступна на Матч ТВ. Зайцева, яку вболівальники називали "Зайкою", виступила категорично проти виступу росіян під нейтральним прапором. Крім того, вона підтримує війну, на якій російські окупаційні війська вбивають українців.

"МОК закидає свою вудку. Якщо пускають, то тільки з національною символікою, якщо під нейтральним статусом, то ні – їхати не треба. Моя думка така!

Вважаю, що нейтральний статус нас не влаштовує і настав час перестати йти на їхні подачки. Час уже показати своє обличчя і заявити про свою серйозність.

У словах МОК я бачу посил відмовитися від того, що робить наша країна. Я, наприклад, за свою країну, я погоджуюся з тим, що вона робить. Я за СВО ("спецоперація", — Ред.), я за свого президента", — заявила Зайцева.

У мережі розкритикували спортсменку за підтримку війни. Один із користувачів заявив, що "Зайка" перетворилася на кривавого вовка-людожера.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення МОК, а також запросив голову Комітету особисто відвідати Бахмут, де місяцями точаться важкі бої. До речі, Томас Бах проігнорував слова Зеленського і заявив, що російські та білоруські спортсмени могли б змагатися під нейтральним прапором вже на найближчих Олімпійських іграх.