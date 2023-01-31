"Лізуть через чорний хід": Литва проти повернення росіян до міжнародного спорту

Ще одна країна не підтримує повернення росіян до міжнародного спорту

Не лише Україна не хоче бачити росіян на міжнародних спортивних турнірах. Після рішучої заяви з Польщі у Литві також заявили, що проти появи росіян на Олімпійських іграх у поточній ситуації

З відповідною заявою виступив президент Литви Гітанас Науседа, передає delfi. Він зазначив, що офіційний Вільнюс категорично проти появи росіян та білорусів на міжнародній спортивній арені, а останні події він назвав спробою "через чорний хід" повернути до спорту представників рф.

"Я вважаю, що це непослідовна позиція. Якщо ми весь час говорили, що одним із засобів впливу на поведінку росії та її суспільство є ізоляція росії в культурній, економічній, соціальній та політичній сферах, то, безсумнівно, такі дії чи спроби представників самих західних спільнот – виводити російських чи білоруських спортсменів на міжнародну арену через чорний хід – суперечать нашим принципам, суперечать нашому бажанню зупинити цю війну”, – заявив Науседа.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заговорив про потенційний допуск росіян до міжнародних турнірів. Після цього Національний олімпійський комітет (НОК) України оголосив, що бойкотуватиме Олімпійські ігри в Парижі (2024 рік), якщо до змагань буде допущено представників країни-агресора. Президент України Володимир Зеленський розкритикував дії МОК, проте організація лише звинуватила Україну в "наклепі".