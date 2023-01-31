Поки не закінчиться варварська війна: Польща ставить умову МОК

Окупантів не хочуть бачити на Олімпійських іграх

Голова Національного олімпійського комітету Польщі Анджей Красницький прокоментував можливе повернення спортсменів з росії та білорусі до міжнародних змагань. Цього досягає Міжнародний олімпійський комітет.

"Поки не закінчиться ця варварська війна в Україні, жоден російський та білоруський спортсмен не повинен брати участь у міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри", — цитує Красницький сайт Insidethegames.

Як повідомлялося раніше, 25 січня МОК повідомив, що розгляне можливість виступу російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях за дотримання атлетами суворих правил.

Це викликало шквал критики з боку України, яка навіть заявила, що не відкидає бойкоту Олімпійських ігор.

Про важливість недопущення появи росіян на подібних змаганнях також заявляв і президент України Володимир Зеленський, який повідомив, що у зв’язку з цим навіть написав листа французькому колегі Еммануелю Макрону.

Наші команди готові відмовитися від олімпійської кваліфікації, якщо там виступатимуть росіяни та білоруси.