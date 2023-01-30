Росіяни – олімпійські чемпіони у зґвалтуванні: Кличко записав потужне відео для Баха

Чемпіон Атланти-1996 закликав главу МОК не пускати на Олімпіаду росіян та білорусів

Легендарний український боксер, олімпійський чемпіон-1996 Володимир Кличко записав звернення до президента МОК Томаса Баха. Кличко обурений, що російським та білоруським спортсменам можуть дозволити брати участь в Олімпійських іграх 2024 року.

Раніше Володимир Зеленський запросив голову МОК Томаса Баха до Бахмута, щоб він побачив на власні очі звірства російської армії.

Звернення до Баха Кличко опублікував у Twitter.

"Шановний Томас Бах, сьогодні росіяни — олімпійські чемпіони у злочинах проти мирного населення. Вони мають золоту медаль за депортацію дітей та зґвалтування жінок. Ви не можете помістити свою олімпійську емблему на ці злочини, бо станете співучасником цієї огидної війни.

Не робіть цього, інакше ви зрадите олімпійський дух. Не робіть цієї помилки. Світ спостерігає за вами. Історія вас розсудить. Успіхів у ухваленні рішення", – сказав Кличко.

Раніше на слова Баха відреагував президент НОК України Вадим Гутцайт, який погрожував бойкотом Олімпіади. Також про бойкот заговорили у Федерації баскетболу України. Наші команди готові відмовитися від олімпійської кваліфікації, якщо там виступатимуть росіяни та білоруси.