45 медалей Олімпіади-2020 виграли представники армії вбивць: міністр вказав МОК на важливу деталь

Дмитро Кулеба пояснив Баху, чому агресорів не має бути на Олімпійських іграх

Міжнародний олімпійський комітет все наполегливіше просуває свою ідею пустити російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024. На думку МОК, агресори могли б виступати там під олімпійським прапором.

Це обурило Володимира Зеленського, який запросив голову МОК Томаса Баха до Бахмута, щоб він побачив на власні очі звірства російської армії.

Відреагував на останні олімпійські новини і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія здобула 71 медаль на Олімпіаді в Токіо. 45 з них виграли спортсмени, які є членами Центрального спортивного клубу російської армії. Армії, яка робить безчинства, вбиває, гвалтує, грабує.

Ось кого невіглас МОК хоче поставити під білий прапор, дозволяючи їм змагатися", — написав Кулеба у Twitter.

Раніше на слова Баха відреагував президент НОК України Вадим Гутцайт, який погрожував бойкотом Олімпіади. Також про бойкот заговорили у Федерації баскетболу України. Наші команди готові відмовитися від олімпійської кваліфікації, якщо там виступатимуть росіяни та білоруси.